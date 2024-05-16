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общество

На Димитровском мосту в Новосибирске сняли верхний слой асфальта

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске на Димитровском мосту дорожные рабочие сняли верхний слой асфальта.

Как рассказал директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев, ремонт Димитровского моста в Новосибирске перевели в круглосуточный режим. В данный момент рабочие сняли верхний слой асфальта.

По его словам, в среду, 15 мая, был завершен подготовительный этап ремонта.

«Мы открыли фронт для выполнения работы на объекте, который мы будем реализовывать», — сказал Кодалаев.

Для движения транспорта доступно шесть полос.

Напомним, что стало известно, что изменится на Димитровском мосту после ремонта.

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Нина Раневская
Журналист

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