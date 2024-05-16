Неизвестные открыли стрельбу по криминальному журналисту из Новосибирска

Пуля прошла рядом с головой журналистки.

В Новосибирске вечером 15 мая на улице Немировича-Данченко неизвестные стреляли в криминального журналиста Алену Пятенок. Об этом сообщает издание Infopro54.

Журналистка рассказала, что услышала звук рассыпающегося стекла, выйдя на балкон, и увидела пулевое отверстие в стекле, прошедшее рядом с ее головой.

По словам Пятенок, она не пострадала. Женщина предположила, что стрельбу открыли хулиганы без конкретной цели.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появилось видео, на котором мужчина сбивает мать и ребенка в Новосибирске.