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вчера 23:30
общество

Новосибирская актриса Ленина удивила публику на Каннском фестивале

Фото: Лена Ленина / ВК

Для церемонии открытия Лена Ленина выбрала украшенное гигантскими цветами платье.

Лена Ленина, уроженка Новосибирска, привлекла внимание на Каннском кинофестивале своими экстравагантными прическами.

На церемонии открытия она появилась в украшенном цветами платье с розовыми оперными перчатками и клатчем с перьями, завершив образ объемной укладкой в виде цветов.

Фото Новосибирская актриса Ленина удивила публику на Каннском фестивале 2

Во второй день кинофестиваля Лена Ленина выбрала черное платье и также удивила публику необычной прической в виде гигантской матрешки.

Фото Новосибирская актриса Ленина удивила публику на Каннском фестивале 3

Ранее Сиб.фм сообщал, что блогер Дава из Новосибирска подарил Киркорову необычную сумку Louis Vuitton.

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Игорь Кириченко
Журналист

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