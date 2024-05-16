Новосибирская актриса Ленина удивила публику на Каннском фестивале

Для церемонии открытия Лена Ленина выбрала украшенное гигантскими цветами платье.
Лена Ленина, уроженка Новосибирска, привлекла внимание на Каннском кинофестивале своими экстравагантными прическами.
На церемонии открытия она появилась в украшенном цветами платье с розовыми оперными перчатками и клатчем с перьями, завершив образ объемной укладкой в виде цветов.
Во второй день кинофестиваля Лена Ленина выбрала черное платье и также удивила публику необычной прической в виде гигантской матрешки.
Ранее Сиб.фм сообщал, что блогер Дава из Новосибирска подарил Киркорову необычную сумку Louis Vuitton.