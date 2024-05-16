Новосибирские врачи спасли мужчину, который резко похудел на 26 кг

В медицинском центре имени Е. Н. Мешалкина в Новосибирске спасли мужчину, который потерял за короткое время 26 килограммов веса.

По данным врачей, 33-летний пациент страдал от чрезмерной физической нагрузки и недостаточного потребления жидкости.

Медики отметили, что такой необычный способ снижения веса, негативно воздействующий на организм, привел к серьезным нарушениям в его работе. Пациент начал испытывать приступы одышки и затруднения дыхания во время занятий спортом. В 2023 году в ходе обследования выявлено гигантское скопление тромбов в легких.

После проведения восьмичасовой операции врачи установили специальный курс лечения, включающий прием препаратов, предотвращающих образование тромбов в организме. Этот курс лечения будет продолжаться на протяжении всей жизни пациента.

Ранее Сиб.фм сообщал, что концессионера, который должен был построить шесть школ, задержали в Новосибирске.