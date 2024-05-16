Новосибирского физика Маслова хотят посадить на 17 лет

На данный момент Маслов находится в СИЗО-3 в Санкт-Петербурге.
Известного физика из Новосибирска Анатолия Маслова обвиняют в госизмене из-за передачи данных о гиперзвуковых технологиях.
Дело ведет центральный аппарат ФСБ России. Маслов был арестован 28 июня 2022 года и находится в СИЗО-3 в Санкт-Петербурге.
Также под арестом оказались еще три физика из Новосибирска: Дмитрий Колкер, Александр Шиплюк и Валерий Звягинцев.
Ранее Сиб.фм сообщал, что суд отправил в СИЗО главу дептранса Новосибирска Богомазову.