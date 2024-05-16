Новосибирского концессионера отправили в СИЗО на два месяца

Центральный районный суд Новосибирска определил меру пресечения для главы фирмы-концессионера Отто Сопроненко, обвиняемого в мошенничестве.

Следствие предполагает его возможную вину в просрочке сдачи шести школ, над которыми работала его организация. В прокуратуре Новосибирской области отмечают, что дело возбуждено по статье УК РФ о мошенничестве в крупном размере.

По решению суда, обвиняемый будет находиться под стражей на протяжении двух месяцев.

Дело связано с проектами концессионных соглашений в образовательной сфере, на которые из бюджета выделены значительные средства. Однако работы не завершены даже после нескольких переносов сроков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что замглавы Центрального округа Новосибирска получила штраф за неадекватное рассмотрение обращения гражданина.