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общество

Замглавы Центрального округа Новосибирска получила штраф за неадекватное рассмотрение обращения гражданина

Фото: прокуратура Красноярского края

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска наложила штраф на заместителя главы администрации Центрального округа Светлану Редькину.

Это произошло после того, как она была привлечена к административной ответственности за неадекватное рассмотрение обращения гражданина. Редькина не отреагировала на жалобу местного жителя о нарушении правил парковки автомобиля на газоне. Об этом сообщает ndn.info.

Проведена проверка по выполнению законодательных требований в отношении рассмотрения обращений граждан администрацией Центрального округа, включая Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы.

По результатам проверки установлено, что житель обратился в администрацию с жалобой на нарушение правил парковки рядом с жилым домом.

Заместитель главы администрации отвергла жалобу. Главе администрации вынесено требование устранить нарушения.

В отношении Редькиной возбуждено административное дело за нарушение процедуры рассмотрения обращений граждан, что предусматривает штраф от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске раскрыли международную вебкам-студию со студентками.

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Игорь Кириченко
Журналист

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