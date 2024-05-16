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общество

Природнадзор Югры предупредил жителей о пробуждении медведей

Фото: ugra-news

По словам специалистов, после продолжительной спячки медведи находятся в поиске пищи.

Жители Югры заметили следы медведицы и двух маленьких медвежат. Пробуждение косолапых после продолжительного сна зимой подтвердили в Природнадзоре. Об этом пишет urga-news.ru.

Специалисты отметили, что следу зверей можно легко найти на мягкой почве, вблизи рек, озер или вдоль тропинок, по которым животное передвигалось. След медведей отличается более крупным размером и и глубоким отпечатком лапы с пятью когтями. Диаметр следа, как правило, от 10 до 15 сантиметров.

«Важно сохранить дикую природу и бережно относиться к животным, которые являются неотъемлемой частью нашей окружающей среды», — предупреждают инспекторы.

Напомним, медведи новосибирского зоопарка тоже вышли из спячки.

#медведь #опасность
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Дарья Бочкун
журналист

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