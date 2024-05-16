Прокуратура Новосибирска прокомментировала запрет на строительство небоскреба

Прокуратура города запретила строительство 60-этажного небоскреба в Новосибирске.

Роман Сивак, прокурор города, отметил, что в настоящее время вопрос о возведении такого здания не рассматривается. Он подчеркнул, что надо предусмотреть при строительстве многоэтажных домов земельные участки для социальной инфраструктуры, такие как детские сады, школы и спортивные школы.

Также они отметил, что на зарезервированных участках нельзя строить здания выше 30 этажей. Мэры выдвинули предостережение от выдачи разрешений на строительство в нарушение этих правил.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска возмущены из-за билборда с Инстасамкой.