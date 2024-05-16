Жители Новосибирска возмущены из-за билборда с Инстасамкой

Жители Новосибирска недовольны рекламой на билборде, где Инстасамка рекламирует платформу, ориентированную на родителей, учителей и школьников.

Билборд находится на въезде на Димитровский мост.

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров заявил, что группа родителей обратилась с жалобами на эту рекламу. Они не отправляли официальных писем, но отметили мэра Максима Кудрявцева в социальной сети, чтобы привлечь его внимание к ситуации. Союз планирует провести встречу с уполномоченной по правам ребенка области Надеждой Болтенко для обсуждения этого вопроса.

Напомним, что платформа, которую рекламирует Инстасамка, внедряется в систему российского образования с 2023 года для обеспечения дистанционного общения между педагогами, учениками и их родителями. Она создана на базе «ВКонтакте» при поддержке Минцифры РФ и должна заменить мессенджеры.

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