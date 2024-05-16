Прокурор Новосибирска назвал основную проблему при строительстве станции «Спортивная»

Прокурор Новосибирска Роман Сивак выступил на пресс-конференции ТАСС, где обсудил проблемы, связанные со станцией метро «Спортивная».

Он отметил задержки в исполнении контракта и введении станции в эксплуатацию. Сотрудники прокуратуры провели предварительную проверку и собрали необходимый материал. Однако на данный момент уголовное дело не было возбуждено.

Подрядчик станции и бывший начальник департамента транспорта привлечены к административной ответственности. В случае выявления признаков уголовного преступления дело будет передано в прокуратуру области для дальнейшего рассмотрения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирского концессионера отправили в СИЗО на два месяца.