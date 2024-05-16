Психолог Дербенева предупредила родителей об опасных игрушках для детей

По словам специалиста, у детей могут вызвать агрессию игрушки с звуковыми эффектами.

Детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева рассказала в беседе с «Газета.Ru» об игрушках, которые могут навредить детям. По словам специалиста, к таким относятся игрушки с сильными световыми и звуковыми эффектами.

«Сейчас очень много интерактивных. И говорящие животные, и светящееся фантастическое оружие, и очень громкие космические корабли. С ними следует быть аккуратными, ведь слишком сильный звук и свет возбуждают нервную систему, тем более детскую», — разъяснила психолог.

Кроме того, вредными могут оказаться и страшные игрушки. Они могут негативно сказываться на навыках коммуникации и эмпатии у детей, предостерегла Дербенева.

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