Садовод Воронова дала советы по спасению огорода от сильных заморозков

По словам специалиста, после холодов для растений важна внеплановая подкормка.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала в беседе с Pravda. Ru о том, как спасти растения от заморозков. По словам специалиста, нужно отрезать у замерзших растений все почерневшие участки, а затем обработать их иммуномодуляторами.

Кроме того, как подчеркнула эксперт, после такого стресса растительности необходима внеплановая подкормка, однако она должна быть минимальной.

Также Воронова посоветовала делать по утрам холодное опрыскивание пострадавших насаждений. Это нужно для того, чтобы смягчить переход от низкой к более высокой температуре.

Напомним, садовод Рыкалина дала советы по выращиванию полезных овощей на домашних грядках.