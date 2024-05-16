Школьница из Забайкалья подарила бойцу СВО оберег в виде ангела

Военный постоянно держит ангела при себе.

Военнослужащий, который выполняет боевые задачи в зоне СВО, не расстается с подарком школьницы из Забайкалья. Девочка отправила на передовую игрушку в виде ангела. Теперь боец носит его с собой как оберег. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на телеграм-канал правительства Забайкалья.

«Передаю большой привет Забайкальскому краю. Маленькая девочка Кира сделала это подарок, он пришёл прямо на передовую, и с тех пор я без него никуда не хожу», — сказал военный.

Откуда мужчина родом неизвестно, но в комментариях под видео некоторые узнали в нем земляка из Борзи.

Напомним школьница из Новосибирска связала браслеты-обереги для участников СВО.