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общество

Школьница из Забайкалья подарила бойцу СВО оберег в виде ангела

Фото: кадр из видео в телеграм-канале правительства Забайкалья

Военный постоянно держит ангела при себе.

Военнослужащий, который выполняет боевые задачи в зоне СВО, не расстается с подарком школьницы из Забайкалья. Девочка отправила на передовую игрушку в виде ангела. Теперь боец носит его с собой как оберег. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на телеграм-канал правительства Забайкалья.

«Передаю большой привет Забайкальскому краю. Маленькая девочка Кира сделала это подарок, он пришёл прямо на передовую, и с тех пор я без него никуда не хожу», — сказал военный.

Откуда мужчина родом неизвестно, но в комментариях под видео некоторые узнали в нем земляка из Борзи.

Напомним школьница из Новосибирска связала браслеты-обереги для участников СВО.

#военные #подарки #школьница
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Дарья Бочкун
журналист

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