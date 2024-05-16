Школьницу из Новосибирска, изрезавшую одноклассницу, отправили на экспертизу в Москву

В Новосибирске школьницу, которая нанесла увечья своей однокласснице, отправили на экспертизу в Москву.

16 мая 14-летнюю девочку отправили в клинику в Москве для прохождения судебно-медицинской экспертизы. Ее подозревают в покушении на убийство одноклассницы. Ранее девочку уже обследовали врачи в Новосибирске, но результата для следствия не получили.

Эксперты в течение месяца проводили исследование в условиях стационара закрытого типа, но не смогли ответить на вопросы следователя и определить степень вменяемости подростка.

«Теперь эта задача стоит перед специалистами национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского», ― рассказал Infopro54 источник.

В Москве девочка пробудет один месяц. После получения результатов исследования следствие продолжится.

Напомним, что 1 октября 2023 года 14-летняя девочка попыталась убить девочку-подростка канцелярским ножом. 14-летняя напала на 13-летнюю девочку, нанеся ей множественные удары канцелярским ножом в жизненно-важные органы. Однако из-за сопротивления пострадавшей, нападавшей не удалось убить девочку.