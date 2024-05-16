Торговая сеть «ПЯТЁРОЧКА» разыграет 5 турпутевок на общую сумму 1, 5 млн рублей

Торговая сеть «Пятёрочка» вместе с благотворительным фондом X5 Group «Выручаем» запустили акцию «Всё лучшее детям». С 13 мая по 9 июня гости за совершенную покупку смогут принять участие в розыгрыше 5 турпутевок общей стоимостью 1,5 млн рублей, а также сотен других призов. Кроме того, один рубль с каждого зарегистрированного чека будет направлен на помощь нуждающимся семьям с детьми.

Путешествие всей семьей

Акция стартовала в середине мая и дает возможность всем покупателям торговой сети «Пятёрочка» провести незабываемый отдых всей семьей за счёт компании. Победители акции сами смогут выбрать куда полететь или поехать на отдых, море, горы и даже культурно-историческое исследование достопримечательностей в известных городах России и за ее пределами. Компания подарит целых 5 турпутевок на общую сумму 1,5 млн рублей. Это значит, что шансов стать победителем в целых пять раз больше, торопитесь принять участие в акции.

Как выиграть путешествие и другие ценные награды?

Для участия в розыгрыше нужно всего лишь приобрести любой товар в магазине сети, зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru и накопить за неделю минимум 600 рублей, но стоит помнить, чем выше сумма, тем выше ценность потенциального приза. Если условия выполнены, то вы автоматически становитесь участником еженедельного розыгрыша:

сертификатов в магазины игрушек;

электроники для детей и подростков;

велосипедов, самокатов и скейтбордов.

За вступление в Детский клуб будет разыгран 1 млн бонусных баллов X5 Клуба: сумму разделят пропорционально среди 40 победителей. При покупке товаров-партнеров возможно выиграть дополнительные подарки.

Главный приз – целых 5 турпутевок будет разыгран в конце акции.

А еще поможем детям

«Пятёрочка» уделяет особое внимание социальным инициативам. На протяжении многих лет ритейлер сотрудничает с некоммерческими и профильными организациями. Адресную помощь систематически получают тысячи нуждающихся.

Проект «Все лучшее детям» не стал исключением. В скором времени адресная помощь будет направлена малообеспеченным родителям и их малышам. Вы также можете внести свой вклад, для этого всего лишь нужно совершать покупки в одном из магазинов сети или в приложении «Пятёрочка Доставка». Один рубль с каждого чека участника акции будет направлен в благотворительный фонд «Выручаем» для закупки продуктов питания и средств гигиены.

Как получить приз за любимое хобби

Самых творческих участников, которые любят рисовать, делать креативные фотографии и создавать кулинарные шедевры «Пятёрочка» подготовила три отдельных конкурса, которые будут проходить на сайте акции и в социальных сетях.

конкурс рисунков – юные гости сети могут нарисовать любимую «Пятёрочку» или «Пятёрочку» будущего;

фотоконкурс – для участия в этой активности посетителям предстоит сделать оригинальное фото в магазине со своим любимым продуктом; Затем разместить его под постом акции в официальной группе ВКонтакте.

конкурс рецептов – для истинных кулинаров задача не будет сложной. Необходимо предложить рецепт блюда для детей на сайте Food.ru.

В каждом из конкурсов сеть подготовила не менее значимые призы: бытовая техника для кухни, сертификаты в «Пятёрочку» и магазины косметики, спорттоваров и игрушек, а также наборы для творчества.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте https://actions.5ka.ru/.

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ООО Агроторг

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