Ученые из Новосибирской области активно участвуют в технологическом развитии РФ

Уникальные исследования и разработки новосибирских ученых признаются ключевым фактором технологического прогресса в России.

16 мая в честь 300-летия Российской академии наук состоялось собрание. На нем присутствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Научная сфера сегодня играет важную роль в экономике Новосибирской области, с более чем ста организациями, занимающимися научными исследованиями и разработками. Более 21 тысячи специалистов активно участвуют в научной деятельности.

Среди выдающихся проектов можно выделить Центр коллективного пользования СКИФ и мирового уровня кампус НГУ, для которых основная часть оборудования произведена в Новосибирской области.

В этом году правительство Новосибирска удвоило финансирование научных исследований, что подтверждает растущий интерес и поддержку научной сферы региона.

Губернатор отметил, что происходит активная регионализация научных исследований, где регионы занимают достойное место и активно способствуют развитию научного, инновационного и образовательного потенциала своих территорий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые из Новосибирска написали новую историю Сибири.