В Новосибирске 33-летний зожник похудел на 26 кг и чуть не умер

Сибиряк из-за резкого похудения мог скончаться.

33-летний кемеровчанин резко похудел на 26 килограмм и чуть не лишился жизни, так как столкнулся с различными болезнями.

“Для похудения применял интенсивные физические нагрузки и сознательно уменьшал потребление жидкости, хотя в прошлом уже сталкивался с тромбозом вен левой голени", — рассказали врачи в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е.Н. Мешалкина.

На фоне выбранных методов похудения у мужчины начались проблемы с дыханием, потом одышка, после чего однажды у него отекла нога, когда он летел на самолете. Из аэропорта скорая повезла пациента в стационар, где врачи поставили диагноз — тромбоз вен нижней конечности и тромбоэмболия легочной артерии.

В результате специалисты провели процедуру медикаментозного растворения тромбов, а через время они диагностировали у пациента хроническую тромбоэмболическую легочную гипертензию и тяжелую сердечную недостаточность, которая может привести к летальному исходу.

Сибиряка экстренно оперировали в очередной раз, а также назначили ему лекарства, которые он должен принимать до конца жизни.

Напомним, что новосибирские врачи помогли 17-летней девочке с ДЦП, которая не могла ходить.