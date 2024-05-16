В Новосибирске и области ожидаются заморозки

Заморозки в середине мая не являются опасными для дачников.

17 мая в Новосибирской области ожидаются заморозки. Об этом пишет издание vn.ru со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр.

В пригороде Новосибирска синоптики прогнозируют температуру до -1 градуса, в то время как днем ожидается от +16 до +21 градуса.

Ученый-агроном Алексей Мармулев отмечает, что заморозки до -4 градусов в середине мая не представляют опасности для дачников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура Новосибирска прокомментировала запрет на строительство небоскреба.