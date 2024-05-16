В Новосибирске ограничат движение автомобилей из-за Крестного хода

Запрет планируют ввести 26 мая.

В центре Новосибирска с 26 мая будут введены временные ограничения на движение транспорта из-за проведения Крестного хода, связанного с Днями славянской письменности и культуры.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Запрет будет распространяться на участки улиц Советской, Гоголя, Крылова, а также на Красном проспекте, улице Орджоникидзе, Вокзальной магистрали и улице Кирова.

Крестный ход начнется в 12 часов. Верующие пройдут из Вознесенского кафедрального собора к часовне во имя святителя Николая Чудотворца.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, когда устранят провал на улице Сакко и Ванцетти в Новосибирске.