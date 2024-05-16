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общество

В Новосибирске пограничникам ФСБ подарили щенков овчарки

Фото: Управление ФСБ по Новосибирской области

Пограничникам Федеральной службы безопасности РФ по Новосибирской области подарили щенков овчарки.

В Новосибирске пограничному управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации региона подарил двух щенков породы восточно-европейской овчарки. Поводом послужил 100-летний юбилей ведомства и 130-летие пограничной кинологии.

Сейчас малышам предстоит пройти обучение в кинологическом центре.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали организатора интернет-магазина с наркотиками.

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Валерия Митрохина
Журналист

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