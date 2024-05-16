В Новосибирске пропал 44-летний мужчина со шрамом на подбородке

В Новосибирске с 7 мая пропал 44-летний Андрей Мариненко. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В день исчезновения мужчина был одет в черную куртку, кофту того же цвета и серые джинсы, а на ногах — черные кроссовки. Он также взял с собой рюкзак.

Родственники отметили, что у него шрам на подбородке.

Рост Андрея Мариненко составляет 176 см. У него нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза.

Ранее Сиб.фм сообщал, что неизвестные открыли стрельбу по криминальному журналисту из Новосибирска.