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проиcшествия

В Новосибирске пропал 44-летний мужчина со шрамом на подбородке

Фото: ЛизаАлерт Новосибирск

В Новосибирске с 7 мая пропал 44-летний Андрей Мариненко. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В день исчезновения мужчина был одет в черную куртку, кофту того же цвета и серые джинсы, а на ногах — черные кроссовки. Он также взял с собой рюкзак.

Родственники отметили, что у него шрам на подбородке.

Рост Андрея Мариненко составляет 176 см. У него нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза.

Ранее Сиб.фм сообщал, что неизвестные открыли стрельбу по криминальному журналисту из Новосибирска.

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Игорь Кириченко
Журналист

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