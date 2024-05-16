В Новосибирске сократилась площадь тления полигона

Площадь тления на мусорном полигоне «Левобережный» под Новосибирском сократилась до 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МУП «САХ».

Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, управляющий свалкой отметил, что после обхода специалистов площадь тления на полигоне составляет около 1 тысячи квадратных метров.

Напомним, что открытое горение на свалке было ликвидировано к 16:00 в среду, 15 мая. Изначально размер пожара оценивался в 2 тысячи квадратных метров.

Пресс-служба «САХ» также сообщила о результатах измерения загрязнения воздуха. Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида зафиксировано только на территории полигона.