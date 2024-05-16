В Новосибирске задержали граждан Латвии, которые организовали нарколабораторию

Граждане Латвии организовали нарколабораторию в Новосибирске — их задержали.

Как сообщила официальный представитель УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва, сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправную деятельность 24-летнего и 21-летнего граждан Латвийской Республики, которые организовали и распространяли наркотики в крупном размере.

По предварительным данным силовики вместе с сотрудниками таможни обнаружили нарколабораторию по производству мефедрона в арендованном иностранцами гараже в Советском районе Новосибирска. В результате чего было изъято более 10 килограмм наркотиков и 1,2 тонны химических реактивов. А в лесном массиве правоохранительные органы нашли и изъяли более 5 килограмм мефедрона.

Подозреваемым избрана мера в виде содержания под стражей.

Напомним, что многодетная мать из Новосибирска распространяла наркотики в Барнауле.