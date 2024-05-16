В Новосибирской области собираются открыть пять ресторанов Rostic’s до конца 2025 года

В Новосибирске функционируют 33 ресторана, ранее принадлежавших сети KFC, а также 2 ресторана в Бердске и 1 в Искитиме.

21 из них уже прошли процесс ребрендинга, в то время как остальные сменят свои вывески в течение следующего месяца. Об этом сообщил генеральный директор «Интернэшнл Ресторант Брэндс» (крупнейший франчайзи компании «Юнирест», управляющей брендами Rostic’s и KFC в России) Артур Хафизулин. По его словам, на один ресторан приходится около 40 тысяч жителей города.

В планах на текущий год — открытие двух новых ресторанов в регионе: одного в Новосибирске и другого в Кольцове, а также трех ресторанов в следующем году. Кроме того, компания планирует активно расширяться на территории Сибири и открыть не менее десяти ресторанов в текущем году и столько же в следующем.

На данный момент в Сибири открыто 134 ресторана сети, включая города Красноярск, Томск, Новокузнецк, Абакан и др. Артур Хафизулин также подчеркнул активное сотрудничество компании с местными производителями в регионах, такими как птицефабрика «Октябрьская» в Новосибирской области.

Генеральный директор «Юнирест» Татьяна Шаманская отметила, что в планах у компании открыть 750 новых ресторанов за пять лет во всей стране. Все новые открытия будут осуществляться по франшизе. На данный момент в России уже действуют 1170 ресторанов сети, из которых 850 прошли ребрендинг.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продают квартиру возле НОВАТа за 22 млн рублей.