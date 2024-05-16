сегодня
16 мая, 17:46
пробки
8/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 91.25 | eur 98.82
сегодня
16 мая, 17:46
пробки
8/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 91.25 | eur 98.82
сегодня 17:21
общество

В Новосибирском зоопарке ночью 16 мая проведут выпускной для летучих мышей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирском зоопарке состоится выпускной для летучих мышей.

16 мая в Новосибирском зоопарке ночью пройдет массовый выпуск летучих мышей в природу.

В этом году зоотехники выпустят на волю летучих мышей, которые провели зиму в зоопарке. В прошлом году горожане часто приносили сюда рукокрылых, которых находили.

«Зоопарк стал для летучих мышей временным убежищем. Они успешно перезимовали у нас в холодильнике. Сейчас пришло время выпустить их», — пояснила методист научно-информационного отдела Новосибирского зоопарка Анастасия Вишневецкая.

Напомним, что Новосибирский зоопарк показал белого тигренка Кови.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в