Во время посадки в Новосибирске пилотов S7 пытались ослепить лазером

Пилотов авиакомпании S7 пытались ослепить лазером зеленого цвета, когда они совершали посадку в Новосибирске.

В Telegram-канале Aviaincident сообщили о том, что вчера самолет авиакомпании S7 приземлялся в новосибирском аэропорту Толмачево в 23:04 по московскому времени и в этот момент пилотов пытались сбить с толку, ослепив их зеленым лазером.

Однако они сумели продолжить заход в штатном режиме и благополучно приземлились.

Напомним, что пилоты, которые посадили самолет в поле под Новосибирском, находятся в отпуске за свой счет.