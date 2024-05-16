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общество

Юридическое лицо в Новосибирске оштрафовали по закону о противодействии коррупции

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске компанию оштрафовали за незаконное трудоустройство экс-государственного служащего

В Новосибирске общество с ограниченной ответственностью трудоустроило сотрудника, который ранее занимал должность на государственной службе, а так как по закону следует сообщать о заключении трудового договора на предыдущее место работы нового сотрудника, чего руководитель не сделал, прокуратура привлекла к административной ответственности организацию за коррупцию.

В результате ООО вынесли штраф в размере 70 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что прокуратура Новосибирска проконтролирует проверку ДТП с ребенком на самокате.

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Валерия Митрохина
Журналист

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