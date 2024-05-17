Бастрыкин поручил разобраться с издевательствами над школьником в Новосибирске

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил своим коллегам из Новосибирска провести проверку по факту издевательств над пятиклассником в одной из местных школ.

В апреле этого года родители мальчика заявили, что их сын стал жертвой издевательств, которые были записаны на видео.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — пишут в Следкоме.

Уточняется, что следователи уже начали проверку данного инцидента, при этом работают под наблюдением вышестоящих органов в Москве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области ищут мотоциклиста, сбившего пешехода на переходе.