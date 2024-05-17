Боец СВО из Новосибирской области вернул детям более 1 млн рублей

В рабочем поселке Маслянино Новосибирской области закончилось принудительное взыскание алиментов у жителей, лишенных родительских прав.

Семейная пара не работала официально и часто меняла место жительства. Супруги накопилли задолженность в размере более 2,5 млн рублей.

После того, как муж был призван на военную службу, он погасил часть долга перед детьми в размере более 1,1 млн рублей.

Супруга военнослужащего также погасила оставшуюся часть задолженности. Исполнительное производство завершилось фактическим исполнением.

Ранее Сиб.фм сообщал, что школьница из Забайкалья подарила бойцу СВО оберег в виде ангела.