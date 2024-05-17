сегодня
17 мая, 19:18
пробки
6/10
погода
+18.9°C
курсы валют
usd 90.92 | eur 98.89
сегодня
17 мая, 19:18
пробки
6/10
погода
+18.9°C
курсы валют
usd 90.92 | eur 98.89
сегодня 16:40
общество

Дети-инвалиды получили необходимы изделия благодаря прокуратуре Новосибирской области

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Представители детей с сахарным диабетом обратились в прокуратуру Убинского района, сообщив о том, что им не были выданы предусмотренные законом системы непрерывного флэш-мониторинга глюкозы.

После возникшей ситуации правоохранительные органы начали расследование.

В результате расследования было установлено, что два ребенка-инвалида с диабетом 1 типа действительно не получили необходимые им медицинские устройства. Прокуратура подала иск в суд с требованием обязать Минздрав Новосибирской области обеспечить детей нужными медицинскими изделиями.

После рассмотрения дела Барабинским районным судом иск был удовлетворен. Дети-инвалиды получили необходимые им системы непрерывного флэш-мониторинга глюкозы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском освободили из зала суда поджигателя бердского военкомата.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в