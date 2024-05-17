Дети-инвалиды получили необходимы изделия благодаря прокуратуре Новосибирской области

Представители детей с сахарным диабетом обратились в прокуратуру Убинского района, сообщив о том, что им не были выданы предусмотренные законом системы непрерывного флэш-мониторинга глюкозы.

После возникшей ситуации правоохранительные органы начали расследование.

В результате расследования было установлено, что два ребенка-инвалида с диабетом 1 типа действительно не получили необходимые им медицинские устройства. Прокуратура подала иск в суд с требованием обязать Минздрав Новосибирской области обеспечить детей нужными медицинскими изделиями.

После рассмотрения дела Барабинским районным судом иск был удовлетворен. Дети-инвалиды получили необходимые им системы непрерывного флэш-мониторинга глюкозы.

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