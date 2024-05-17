Под Новосибирском освободили из зала суда поджигателя бердского военкомата

Бердский городской суд Новосибирской области вынес приговор Евгению Бураго, которого обвинили в покушении на поджог военкомата.

Ему назначили один год и семь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Однако, в зале суда его освободили, поскольку срок содержания под стражей превысил срок наказания. Об этом пишет пресс-служба суда.

По данным суда, вечером 19 июля 2023 года Бураго прибыл на скутере к зданию военкомата в Бердске и поджег двери, облив их бензином из бутылки. После этого он скрылся. Пожар потушили сотрудники правоохранительных органов, находившиеся в здании военкомата.

Бураго признали виновным по статье УК РФ о покушении на преступление с причинением ущерба путем поджога. Он признал свою вину. Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученый из Новосибирска Маслов заявил о своей невиновности в госизмене.