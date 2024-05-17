Изношенный за зиму асфальт восстанавливают в Новосибирске

В Новосибирске восстанавливают изношенный асфальт на дорогах.

Как сообщают в пресс-службе мэрии Новосибирска, в городе круглосуточно идут ремонтные работы на дорогах. Большинство из них будут готовы уже к концу месяца.

В Новосибирске продолжается поддерживающий ремонт дорог. Благодаря тому, что работы ведутся в круглосуточном режиме, большинство дефектов планируется устранить уже в мае. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областной столицы.

За сутки ДЭУ и подрядные организации отремонтировали почти 2,3 тысяч квадратных метров дорог, в том числе 1,9 тыс. кв. м горячим асфальтом на улицах: Титова, Моторной, Зорге, Пожарского, Марата, Белой, Тюленина, Краузе, Балтийской и Фрунзе.

«Порядка 17 тысяч квадратных метров должны отремонтировать в Октябрьском районе, это ─ улицы Взлётная, Грибоедова, Сакко и Ванцетти, в Центральном округе ─ улица Кубовая», ─ сообщил заместитель директора Дорожно-эксплуатационного учреждения № 1 Роман Трунченко.

Напомним, что в Новосибирске перекроют дороги из-за полумарафона.