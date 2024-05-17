В Новосибирске перекроют дороги из-за полумарафона

Из-за проведения полумарафона в Новосибирске будут перекрыты несколько дорог.

19 мая в Новосибирске стартует Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», из-за чего в городе будет перекрыто движение с 06:00 до 19:00 по местному времени.

Перекрытие дорог пройдет на следующих территориях:

- от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» на участке от улицы Стартовой до пляжа «Наутилус»,

- от пляжа «Наутилус» вдоль территории ЛДС на участке от пляжа «Наутилус» до перекрестка с дорогой от улице Немировича-Данченко до территории ЛДС,

- будет также запрещен проезд по автодороге от перекрестка с дорогой от улице Немировича-Данченко до территории ЛДС до автомобильной дороги Октябрьского моста,

- от улицы Немировича-Данченко до территории ЛДС.

Напомним, что в рамках акции «Монетная неделя» новосибирцы смогут обменять мелочь