В Новосибирске перекроют дороги из-за полумарафона

Из-за проведения полумарафона в Новосибирске будут перекрыты несколько дорог.
19 мая в Новосибирске стартует Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», из-за чего в городе будет перекрыто движение с 06:00 до 19:00 по местному времени.
Перекрытие дорог пройдет на следующих территориях:
- от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» на участке от улицы Стартовой до пляжа «Наутилус»,
- от пляжа «Наутилус» вдоль территории ЛДС на участке от пляжа «Наутилус» до перекрестка с дорогой от улице Немировича-Данченко до территории ЛДС,
- будет также запрещен проезд по автодороге от перекрестка с дорогой от улице Немировича-Данченко до территории ЛДС до автомобильной дороги Октябрьского моста,
- от улицы Немировича-Данченко до территории ЛДС.
Напомним, что в рамках акции «Монетная неделя» новосибирцы смогут обменять мелочь