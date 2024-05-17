В рамках акции «Монетная неделя» новосибирцы смогут обменять мелочь

В рамках акции «Монетная неделя» жители Новосибирска смогут обменять мелкие монеты.

Новосибирцы смогут обменять мелкие монеты в рамках акции «Монетная неделя», которая пройдет с 20 мая по 2 июня.

Согласно статистике, у каждого жителя России дома хранится более одного килограмма монет. Эта привычка откладывать мелочь может негативно сказываться на экономике, так как деньги должны находиться в постоянном обращении.

В данный момент в обращении находится более 72 миллиардов монет.

Жители Новосибирской области смогут обменять мелочь в более чем 80 отделениях коммерческих банков. Услуга будет бесплатной. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Напомним, что Сиб.фм подготовил онлайн-карту мероприятий акции «Ночь музеев».