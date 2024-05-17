Лапландский заповедник разработал новый полночный экомаршрут

Протяженность нового маршрута составит десять километров.

В Мурманской области в Лапландском заповеднике разработали новый полночный экомаршрут. Проект стартует во второй половине июня. Об этом сообщает RuNews24.ru.

Экскурсии будут проводиться по ночам, когда полярное солнце круглосуточно не уходит за горизонт. У гостей заповедника будет возможность пройти маршрут в десять километров. Прогулка продлится с 19:00 до 3:00 ночи.

«Туристы получат возможность провести больше времени в тундре, увидеть северных животных в их естественной среде обитания», – отметила заместитель директора заповедника по туризму и рекреации Юлия Фишер.

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