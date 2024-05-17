В Новосибирске открылась выставка работ великого художника Архипа Куинджи

Жители и гости города смогут увидеть 36 картин в Новосибирском государственном художественном музее до конца лета.

Среди произведений представлены такие работы как «Лунная ночь», «Радуга» и многочисленные этюды, размещенные в трех залах музея.

Директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева отметила, что выставка стала результатом сотрудничества с Русским музеем в Санкт-Петербурге и является подарком для жителей и гостей города на «Ночь музеев». Она также подчеркнула творческую загадочность и непредсказуемость мастерства Архипа Куинджи в создании световых иллюзий.

Куратор выставки Константин Прутов отметил значимость работы с проектом и выразил удовлетворение от легкости организации выставки. Он выделил картину «Радуга» как особую жемчужину выставки, отражающую итоговую фазу творчества художника.

Ранее Сиб.фм сообщал, что о ситуации с памятниками рядом с Южным вокзалом рассказали в Новосибирске.