Младенцы в полиэтилене: опубликованы жуткие случаи выброшенных детей в Новосибирске

В феврале текущего года в Новосибирске произошел случай, потрясший жителей — молодая мама в тайне от семьи родила ребенка и решила избавиться от него, выбросив в мусорку в 30-градусный мороз. Однако это был не единичный случай, когда родители пытаются избавиться от новорожденных детей. Сиб.фм собрал истории, как от малышей избавлялись самыми жуткими и нечеловечными способами.

В Новосибирской области зафиксировано немало случаев, когда матери выбрасывают своих новорожденных детей на мусорку. Причин на то бывает множество — не выдерживает психика и они пытаются избавиться от малыша, не могут самостоятельно справиться с ребенком, считают, что новорожденный — это обуза и он просто не нужен. Бывают и случаи, когда женщины ведут разгульный образ жизни, употребляют алкоголь или наркотики, и для них жизнь маленького ребенка ничего не значит, поэтому они спокойно могут позволить себе выбросить малыша, вместо того, чтобы отдать его в детский дом.

К сожалению, все эти факторы часто переплетаются и создают трагические ситуации – некоторых выброшенных детей не могли спасти врачи, кого-то убили заранее. Но есть и малыши, которые даже в суровых условиях выживали и их отправляли в детские дома или же забирали родственники, оформив опекунство.

Новорожденную девочку подкинули в подъезд

Ещё 9 лет назад, в 2015 году, произошел случай, когда в январе житель дома по улице Рогачёва в Бердске Новосибирской области возвращался домой с работы поздно ночью и услышал детский плач, тогда мужчина обнаружил новорожденную девочку на подоконнике между этажами, после этого он сразу же обратился в правоохранительные органы.

После осмотра ребенка стало известно, что его жизни ничего не угрожает, состояние здоровья находится в норме. Однако родителей девочки найти не смогли.

Малышка в полиэтилене

В феврале того же года мужчина обнаружил в мусорном контейнере новорожденную девочку, которая была завернута в полиэтиленовый пакет. Он забрал ребенка к себе в машину, откуда начал звонить полицейским, сообщив о случившемся.

Мать девочки долго искать не пришлось, служебно-розыскная собака взяла след от мусорного контейнера и привела полицейских к квартире в стоящем неподалеку на той же улице Полтавской доме. Ей оказалась 19-летняя девушка, которая просто решила избавиться от своего ребенка.

После инцидента девочку сразу же госпитализировали в больницу, где сообщили о ее хорошем состоянии. А на мать завели уголовное дело.

Выброшенная на трассу в Рождество

7 января 2022 года пятеро подростков гуляли по трассе возле поселка Сосновка и услышали писк из коробки. Изначально ребята подумали, что это выброшенные щенки, но там оказалась завернутая в одеяло малышка, рядом с которой лежала бутылочка со смесью.

Один из детей сразу побежал к родителям, которые в свою очередь увезли ребенка в больницу, где ей растерли ручки и ножки, а также напоили смесью.

По словам врача, девочке были всего 3 дня и судя по плохо обрезанной пуповине, рожали ее дома, а не в специальном учреждении.

После случившегося судьба у девочки сложилась благополучно — уполномоченная по правам ребёнка в Новосибирской области Надежды Болтенко сообщила, что с малышкой все в порядке и она воспитывается в благополучной семье.

Новорожденный мальчик в полиэтилене

В 2024 году 16 февраля в самый разгар суровых морозов был обнаружен очередной выброшенный ребенок.

Мужчина вышел на улицу проверить машину и услышал звук, доносящийся из мусорного контейнера, там оказался завернутый в полиэтиленовый пакет новорожденный мальчик. Он был весь в крови, а его пуповина была неаккуратно отрезана — это может свидетельствовать тому, что ребенка также рожали в домашних условиях.

Тогда мужчина сразу же позвонил друзьям, которые работают в МАСС, они передали информацию правоохранителям и врачам. Пока мужчина ждал службы, он обернул ребенка курткой и отнёс в подъезд к батареи.

После случившегося мать ребенка нашли сразу, она попала на камеры видеонаблюдения. Следователи возбудили против неё уголовное дело по факту покушения на убийство. В скором времени состоится суд по данному преступлению.

Мертвый ребенок в подвале

В марте того же года в Болотнинском районе Новосибирской области в селе Светлая поляна в подвале частного дома обнаружили мертвого ребенка, которого выбросила женщина, ранее пытавшееся оставить новорожденного на остановке.

В 2020 году эта же женщина «прославилась» на всю страну своей историей на программе «Мужское / Женское», где шло обсуждение, как она втайне от своего мужа родила дочь в бане и бросила ее умирать на автобусной остановке.

В студии женщина в слезах умоляла вернуть дочь и говорила, что содеянное совершила под состоянием аффекта. Тогда на нее возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности», но серьезного наказания она не понесла.

К сожалению, перечисленные истории – не единичные случаи, по всей стране почти каждый год происходят подобные инциденты, но что движет такими матерями и почему в них нет ни капли сострадания и жалости к собственным детям — неизвестно.