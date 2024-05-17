Необычные Pr-ходы депутатов Новосибирска — кедры, редиска и даже коммунальные аварии

В Новосибирске депутаты пиарятся по-разному. Кто-то с помощью соцсетей, другие раздают саженцы кедров и редиса, а некоторые пытаются заработать политические очки на горе людей.

«Кедр в каждый дом»

Не первый год депутат горсовета Александр Бурмистров и его коллега из Заксобрания Роман Яковлев раздают жителям Новосибирска саженцы сибирского кедра. В этом году слуги народа собираются раздать более 10 тысяч саженцев.

Из-за того, что в прошлом году были огромные очереди из желающих, Яковлев решил провести акцию в 2 этапа. В первом этапе депутат раздавал саженцы кедра и ели среди своих подписчиков. Для этого нужно было подписаться на его страницу и сделать репост. Да, как любят делать и блогеры. Приём заявок длился до 15 мая.

«Саженцы кедра и елочек направляются в Новосибирск», — написал он на своей странице во «Вконтакте» 16 мая после завершения акции.

Сегодня, 17 мая, все, кто соблюдал условия, должны получить свои саженцы.

В прошлом же году, Яковлев и Бурмистров раздавали кедры прямо из багажника автомобиля. Это вызвало большой ажиотаж. Дело в том, что новосибирцы восприняли акцию как раздачу саженцев всем желающим. Хотя изначально планировалось передать 5 тысяч будущих кедров старшим по домам на его округе для благоустройства дворов.

«Однако неизвестные дезинформировали новосибирцев, будто мы собираемся раздавать материал всем желающим. Я в этот момент был в лесничестве и решил взять ещё 3 тысячи саженцев, чтобы всё-таки провести акцию для всех желающих. После всего этого мы уже опубликовали информацию в сообществе Совета депутатов», — пояснял Бурмистров после прошлогодней акции.

Тогда на месте работал корреспондент Сиб.фм, запечатлевший огромные очереди.

«Посади редиску!»

Экс-кандидат в мэры Новосибирска, депутат горсовета Игорь Украинцев также решил провести акцию для новосибирцев, однако вместо саженцев деревьев, он решил раздать семена.

В апреле текущего года на жилых домах в Новосибирске появились объявления о запуске акции под названием «Посади редиску!». Инициаторами этой кампании являются волонтерский отряд под названием «Зелёная дружина», основанный Игорем Украинцевым, и депутатским объединением, в которое он входит.

Название акции, судя по содержанию объявления, намекает на овощеводческую тематику. Жителям Новосибирска предлагаются семена моркови, свеклы, зелени, редиса и томата «балконное чудо». На одном из объявлений, фотография которого была отправлена читателем в редакцию BFM-Новосибирск, изображен Игорь Украинцев, который на тот момент являлся одним из кандидатов на пост мэра Новосибирска. В раздаче семян ему помогал волонтёр Андрей Шамалев.

Сотрудница депутатской приемной, в разговоре с журналистом BFM-Новосибирск, подтвердила, что они раздают семена населению и отметила, что люди реагируют на название акции достаточно эмоционально.

«Наша акция касается исключительно семян и овощей. Мы выдаем по пять пакетиков на одного человека», — сообщила сотрудница.

Для тех, кто хорошо знаком с советской киноклассикой, слово «редиска» означает не только овощ, но и используется в качестве ругательства. В фильме «Джентльмены удачи» это слово было одним из обидных терминов в тюремной среде, обозначающим «недоброго человека». Создатели фильма утверждали, что Ленин использовал это слово как оскорбление в адрес Троцкого, указывая на то, что он красный только поверхностно, а внутри белый. С тех пор «редиской» стали называть двуличного человека.

Вероятно, те, кто придумал название акции «Посади редиску!», специально выбрали слово «редиска», а не просто «редис».

Чёрный пиар — тоже пиар

В Новосибирске в январе 2024 года некоторые депутаты пользовались и чёрным пиаром, чтобы заработать себе политические очки.

Их помощники воспользовались крупными коммунальными авариями на теплосетях. Они начали активно обращаться к управляющим компаниям, пытаясь получить информацию и показания от пострадавших. Об этом заявил вице-губернатор Сергей Семка в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 5 февраля.

Он отметил, что после 19:00 поступали звонки от помощников депутатов и представителей общественных организаций, требующих различной информации о ситуации. Семка не уточнил, о каких именно депутатах и организациях идет речь.

В своем обращении чиновник призвал прекратить беспокоить жильцов, поскольку тогда начался процесс перерасчета коммунальных платежей за период без отопления.