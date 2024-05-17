Отдыха на Алтае для жителей Новосибирска стал менее доступным

Рост цен участники рынка называют безосновательным.

Издание BFM-Новосибирск сообщает, что цены на размещение на базах отдыха Алтая в летний сезон текущего года увеличатся минимум на 20% по сравнению с 2023 годом.

Это вызвано ростом внутреннего туризма в стране, что приводит к увеличению спроса и соответственно цен на популярные туристические направления.

Директор туристической компании «Скатт» Ольга Гоголева отметила, что цены на отдых на Алтае значительно выросли. Этот регион стал менее доступным для жителей Новосибирска, которые ранее рассматривали его как более доступную альтернативу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что боец СВО из Новосибирской области вернул детям более 1 млн рублей.