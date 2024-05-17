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общество

Правоохранители в Новосибирске нашли тайники с наркотиками

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

В Новосибирске силовики успешно провели операцию по обезвреживанию преступной группы, занимавшейся незаконным распространением наркотиков.

Задержаны пять человек в возрасте от 22 до 43 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Операцию проводили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального Главка МВД совместно с Управлением Росгвардии по Новосибирской области.

С февраля по апрель подозреваемые действовали под руководством 29-летнего мужчины. Они осуществляли сбыт наркотиков в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, используя бесконтактные методы передачи.

В результате обысков было изъято более 200 граммов мефедрона и обнаружены два травматических пистолета. Все подозреваемые находятся под стражей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске возбуждено дело после пожара на Хилокском полигоне.

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Игорь Кириченко
Журналист

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