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общество

В Новосибирске возбуждено дело после пожара на Хилокском полигоне

Фото: МУП «САХ»

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту экологического преступления в Новосибирске.

По данным следствия, нарушение правил эксплуатации Левобережного мусорного полигона 14 мая привело к возгоранию твердых бытовых отходов, что привело к загрязнению воздуха по нескольким показателям.

Следственные действия по делу направлены на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском мужчина решил отомстить соседу и поджег его дом.

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Игорь Кириченко
Журналист

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