В Новосибирске возбуждено дело после пожара на Хилокском полигоне

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту экологического преступления в Новосибирске.

По данным следствия, нарушение правил эксплуатации Левобережного мусорного полигона 14 мая привело к возгоранию твердых бытовых отходов, что привело к загрязнению воздуха по нескольким показателям.

Следственные действия по делу направлены на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском мужчина решил отомстить соседу и поджег его дом.