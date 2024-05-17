Смертельное ДТП с грузовиком и перестановки в мэрии: главные новости Новосибирска за 17 мая

Редакция Сиб.фм рассказывает главные новости, которые произошли в Новосибирске 17 мая.

По информации пресс-службы администрации Новосибирска, сегодня, 17 мая, Евгений Попантонопуло начал исполнять свои новые обязанности в качестве заместителя мэра. Теперь он будет контролировать работу департамента информационной политики и департамента связи и информатизации.

В Новосибирской области на трассе в Мошковском районе произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась около 10 утра 17 мая на Северном обходе. Volkswagen Polo, за рулем которого находился мужчина 1985 года рождения, двигался в направлении Кемерово из Новосибирска. На 70-м километре трассы по неизвестным причинам автомобиль столкнулся со стоящим грузовиком FAW, водитель которого в тот момент занимался ремонтом колеса.

Региональный Следком инициировал уголовное дело в связи с экологическим преступлением в Новосибирске. По информации следствия, нарушение правил эксплуатации Левобережного мусорного полигона 14 мая привело к возгоранию твердых бытовых отходов, что повлекло за собой загрязнение воздуха по нескольким параметрам.

В Краснозерском районе Новосибирской области 40-летний местный житель поджёг дом своего приятеля. По данным правоохранительных органов, между мужчинами произошёл конфликт, после чего один из них решил отомстить, уничтожив имущество своего знакомого.