Кадровые перестановки в мэрии Новосибирска: кто такой Евгений Попантонопуло и почему он стал заместителем Максима Кудрявцева

Новым заместителем мэра Новосибирска стал Евгений Попантонопуло.

По данным пресс-службы администрации Новосибирска, сегодня к своей новой должности приступил Евгений Попантонопуло — он занял пост заместителя мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Теперь в его обязанности входит контроль за работой департамента информационной политики и департамента связи и информатизации.

Биография

В 2005 году Евгений Попантонопуло окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики по специальности «программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».

В 2014 году получил второе высшее образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 2021 года Евгений был руководителем ГКУ НСО «Центр цифровой трансформации Новосибирской области».

И в 2024 году был назначен вице-мэром Новосибирска.

Почему мэр Новосибирска выбрал именно его?

Как отметил сам мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, своим заместителем Евгения Попантонопуло он выбрал неслучайно — в первую очередь, глава города смотрел на профессиональный опыт кандидата и его цели по отношению к развитию города.

«Принимая решение о назначении Евгения Владимировича моим заместителем, я учитывал его профессиональный опыт, нацеленность на результат и желание сделать Новосибирск более комфортным и удобным городом. Нацеленность на результат и желание сделать Новосибирск более комфортным и удобным городом. Современные цифровые сервисы заметно упрощают для горожан решение многих повседневных проблем. Например, в электронном виде принимаются тысячи сообщений о проблемах – неработающий светофор, открытый люк, не вовремя убранный мусор. В организации движения решения должны приниматься на основе моделирования транспортных потоков. Разные виды уличного видеонаблюдения объединяются в единую систему безопасности, а это один из главных критериев качества жизни. Значимые решения о благоустройстве сегодня тоже принимаются через голосование на цифровой платформе с участием самих новосибирцев. Уверен, что Евгению Владимировичу хватит энергии для этой сложной, но интересной работы», — прокомментировал мэр.

Ранее свой пост оставила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, начальник департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский и заместитель мэра Геннадий Захаров.

Напомним, что Сиб.фм ведёт рубрику «Отставки и назначения-2024».