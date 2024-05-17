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общество

Стало известно, когда пройдут выпускные у школьников в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

Выпускные вечера для учеников 9 и 11 классов должны будут пройти 28 и 29 июня.

Министерство образования Новосибирской области опубликовало рекомендации по датам проведения мероприятий в общеобразовательных организациях, посвященных вручению аттестатов, последнему звонку и выпускным вечерам.

Выпускные вечера для учеников 9 и 11 классов пройдут 28 и 29 июня.

Последний звонок для 9-х классов назначен на 20, 21, 22, 23, 24 или 25 мая, для 11-х классов — на 24 или 25 мая.

Аттестаты выпускникам вручат 28 или 29 июня.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирском зоопарке выпустили летучих мышей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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