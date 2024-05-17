В Новосибирском зоопарке выпустили летучих мышей

Вечером 16 мая в Новосибирском зоопарке имени Шило прошел массовый выпуск летучих мышей в природу.

Мероприятие привлекло зоологов и всех желающих понаблюдать за этим событием. В своих социальных сетях Новосибирский зоопарк опубликовал видео с «Выпускного летучих мышей».

После зимовки рукокрылые были выпущены на волю. В течение зимы их приносили в зоопарк неравнодушные люди, находившие травмированных и дезориентированных животных.

Несколько летучих мышат зоологи выкармливали с лета. Новосибирский зоопарк стал для них убежищем на время зимовки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в селе Новосибирской области убрали свалку бытовых отходов.