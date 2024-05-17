Стилист Калошина рассказала о трендах пляжной одежды в 2024 году

По словам эксперта, на сей раз в моду вновь вернутся слитные купальники.

Основатель Solstudio Textile Group Александра Калошина рассказала в беседе с Pravda. Ru о трендах пляжной одежды летом 2024 года. Так, по словам эксперта, в моду вновь вернутся слитные и ретро-купальники.

«Большая группа и слитных купальников, и раздельных — это предмет из мерцающих тканей, сверкающих тканей. Это и реальное купание, и пляжная вечеринка одновременно. Вот в этом как раз сейчас заключается тенденция нынешнего лета — многоцелевое использование купальника», — объяснила Калошина.

Вдобавок она отметила, что привлекательный летний образ поможет создать не только модель купального костюма, но и его расцветка. Например, в моду вошли купальники из махровой ткани, ткани с блеском, леопардовый принт.

Напомним, наряды певицы Пелагеи из Новосибирска раскритиковал стилист.