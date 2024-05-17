Стоматолог Сумцова предупредила о вреде вейпов для здоровья зубов

По словам специалиста, в ротовой полости появляются инфекции, а также портится зубная эмаль.

Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала в беседе с «Секретом фирмы» о влиянии вейпов на здоровье полости рта и зубов. По ее словам, курительные устройства портят эмаль из-за содержания в них различных химических веществ.

Кроме того, они повышают чувствительность зубов, могут спровоцировать появление пятен, нарушить баланс микрофлоры рта, а также спровоцировать онкозаболевания.

Во избежание проблем со здоровьем зубов Сумцова посоветовала правильно ухаживать за полостью рта, использовать зубную пасту для чувствительных зубов, применять средства для укрепления дёсен, соблюдать диету, потреблять достаточно жидкости, отказаться от вредных привычек.

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