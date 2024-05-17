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общество

Строительство 60-этажного небоскреба остановили в Новосибирске

Фото: BFM-Новосибирск

В Новосибирске приостановили строительство небоскреба.

Как сообщает РБК Новосибирск, в Октябрьском районе Новосибирска не появится 60-этажный небоскреб, так как нет планов на строительство такого сооружения.

По словам прокурора Романа Сивака, застройщик не предусмотрел необходимость возведения школ, детских садов и поликлиник возле зданий, из-за чего это противоречит правилам застройки.

В том числе и сама высота зданий не должна превышать 30 этажей, поэтому о 60-этажном небоскребе на данной территории речь быть не может.

Напомним, что в Новосибирске продлили строительство четвертого моста до конца 2025 года.

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Валерия Митрохина
Журналист

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