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общество

В Новосибирске продлили строительство четвертого моста до конца 2025 года

Фото: Telegram-канал Группы «ВИС»

До конца 2025 года продлили строительство четвертого моста.

На сайте правительства Новосибирской области появился документ, в котором говорится, что сроки окончания строительства четвертого моста через реку Обь продлили до декабря 2025 года. Постановление подписал губернатор НСО Андрей Травников.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Группы «ВИС», сроки ремонтных работ были продлены из-за переноса капитального гранта.

Напомним, что ремонт Октябрьского моста в Новосибирске идет круглосуточно.

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Валерия Митрохина
Журналист

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