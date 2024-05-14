В Новосибирске продлили строительство четвертого моста до конца 2025 года

До конца 2025 года продлили строительство четвертого моста.

На сайте правительства Новосибирской области появился документ, в котором говорится, что сроки окончания строительства четвертого моста через реку Обь продлили до декабря 2025 года. Постановление подписал губернатор НСО Андрей Травников.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Группы «ВИС», сроки ремонтных работ были продлены из-за переноса капитального гранта.

Напомним, что ремонт Октябрьского моста в Новосибирске идет круглосуточно.